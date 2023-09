Erdbeben in Marokko fordert mehr als 2000 Tote

Rabat: In Marokko ist die Zahl der Toten nach dem verheerenden Erdbeben auf mehr als 2.000 gestiegen. Wie das Innenministerium des Landes mitteilte, wurden außerdem mindestens genausoviele weitere Menschen verletzt. In der Nacht zum Samstag hatte die Erde südwestlich der Touristenmetropole Marrakesch gebebt. Zahlreiche Dörfer wurden zerstört. Das Beben war das schwerste seit mehreren Jahrzehnten und weit über das Epizentrum hinaus zu spüren. Laut Weltgesundheitsorganisation sind mehr als 300.000 Menschen vom Erdbeben betroffen. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Erste Einsatzteams mit Suchhunden aus dem Ausland sind inzwischen eingetroffen, um die marokkanischen Rettungskräfte zu unterstützen.

10.09.2023