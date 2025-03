Erdbeben erschüttert süditalienische Region Apulien

Im Süden Italiens hat am Abend die Erde mit einer Stärke von 4,7 gebebt: Das Epizentrum lag vor der Küste Apuliens. Die Erschütterungen waren zum Beispiel in den Städten Bari und Foggia zu spüren. Über Schäden und Verletzte ist noch nichts bekannt. Bereits vorletzte Nacht hatte ein Erdbeben die Menschen im Raum Neapel in Schrecken versetzt. Dort gab es auch heute Abend leichtere Erschütterungen.

