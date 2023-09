Erdbeben erschüttert Marokko

Marrakesch: Ein Erdbeben der Stärke 6,8 hat am späten Abend Marokko erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte mitteilte, lag das Epizentrum rund 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Videos in sozialen Netzwerken zeigen Menschen, die aus ihren Häusern rennen und Trümmer, die in Gassen stürzen. Medienberichten zufolge kamen mindestens 30 Menschen ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 03:00 Uhr