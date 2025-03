Erdbeben erschüttert italienische Region Apulien

Bari: Im Süden Italiens hat am Abend erneut die Erde gebebt. Diesmal traf es die Küste der Region Apulien. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie gab die Stärke des Bebens mit 4,7 an. Über Verletzte oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt. In Italien wurden in den vergangenen Tagen mehrere Beben registriert. Gestern traf es erneut die Großstadt Neapel, wo schon in der Nacht zum Donnerstag ein Beben der Stärke 4,4 die Bewohner in Schrecken versetzt hatte. Dort liegen die Phlegräischen Felder, ein Supervulkan mit hoher Aktivität.

