Erdbeben erschüttern Region um türkische Metropole Istanbul

Reihe von Erdbeben in türkischer Millionenstadt Istanbul: Aktuell ist noch wenig bekannt darüber, welche Folgen die Erdstöße hatten. Das heftigste Beben soll laut türkischer Katastrophenschutzbehörde eine Stärke von 6,2 gehabt haben. Sein Ursprung lag in zehn Kilometern Tiefe im Marmarameer vor der Stadt. In Istanbul verließen Menschen fluchtartig ihre Häuser. Die Metropole liegt in einer geologisch gefährlichen Zone. Experten befürchten seit längerem ein heftiges Beben und warnen vor den Folgen: 1,5 Millionen Wohnungen und Häuser in Istanbul sind nach offiziellen Angaben nicht erdbebensicher gebaut.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.04.2025 13:00 Uhr