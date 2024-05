Erdbeben erschüttern Raum Neapel

Neapel: Das Gebiet um die süditalienische Großstadt ist erneut von mehreren Erdbeben erschüttert worden. Es hatte nach amtlichen Angaben die Stärke 4,4. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Die Bewohner des Gebiets haben der Feuerwehr aber Risse in Häusern gemeldet, auch sollen Teile von Fassaden herabgefallen sein. Viele weigerten sich am späten Abend zurück in ihre Häuser zu gehen - aus Angst vor weiteren Erdstößen. In der Region Kampanien kam es schon wiederholt zu Erdbeben. Deren Häufigkeit und Stärke hat aber zugenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 07:00 Uhr