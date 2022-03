Erdbeben der Stärke 7,3 erschüttert Osten Japans

Selenskyj fordert von USA weitere Militärhilfen

Washington: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den US-Kongress um Unterstützung im Kampf gegen Russland gebeten. Selenskyj, der aus Kiew zugeschaltet war, erinnerte die Amerikaner dabei an Angriffe auf ihr eigenes Gebiet in Pearl Harbour 1941 und die Terroranschläge des 11. September 2001. Nun habe Russland eine Offensive nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die gemeinsamen Werte des Westens gestartet. Selenskyj forderte erneut eine Flugverbotszone über der Ukraine. Die US-Regierung hat die Ukraine bereits mit Militärhilfen und Waffenlieferungen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar unterstützt. Der Internationale Gerichtshof ordnete heute an, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Das Urteil ist zwar bindend, das Gericht besitzt aber keine Mittel, um das Urteil auch durchzusetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 18:00 Uhr