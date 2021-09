Erdbeben der Stärke 5,8 nahe Melbourne

Taliban wollen nach Machtübernahme in Afghanistan bei UN-Generaldebatte sprechen

New York: Nach der Machtübernahme in Afghanistan wollen die Taliban das Land auch offiziell auf internationaler Bühne vertreten. In einem Brief an UN-Generalsekretär Guterres bitten die Islamisten darum, bei der laufenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sprechen zu dürfen. Darin argumentieren die Taliban, der geflohene afghanische Präsident Ghani sei gestürzt und werde von anderen Ländern nicht mehr als Staatsoberhaupt anerkannt. Der zuständige UN-Beglaubigungsausschuss prüft das Schreiben. US-Präsident Biden hat in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung eine neue Ära der Diplomatie angekündigt. Er stellte klar, dass die USA mit China keinen Konflikt suchten, sondern einen harten Wettbewerb. Man strebe keinen neuen Kalten Krieg an, so Biden. Auch Chinas Staatschef Xi betonte die Wichtigkeit internationaler Zusammenarbeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 06:00 Uhr