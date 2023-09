Erdbeben der Stärke 4,8 erschüttert Toskana

Florenz: Ein Erdbeben der Stärke 4,8 hat am frühen Morgen die italienische Region Toskana erschüttert. Laut dem Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie lag das Epizentrum in einer Tiefe von acht Kilometern nahe dem Dorf Marradi, knapp 45 Kilometer nordöstlich der regionalen Hauptstadt Florenz. Auch dort liefen einem Medienbericht zufolge viele Menschen verängstigt auf die Straßen. Wie es weiter heißt, sollen die Schulen in Marradi heute vorsorglich geschlossen bleiben. Über Schäden und Verletzte ist bislang nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 10:00 Uhr