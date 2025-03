Erdbeben der Stärke 4,4 erschüttert Region Neapel

Erdbeben erschüttert Neapel: Vergangene Nacht wurden mehrere Menschen in der süditalienischen Region leicht verletzt. Das Beben hatte eine Stärke von 4,4. Videos und Fotos zeigen mit Steinen und Schutt bedeckte Autos und Menschen, die in der Nacht in Panik ins Freie rennen.

