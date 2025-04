ERC Ingolstadt verpasst DEL-Finale

Zum Eishockey: Der ERC Ingolstadt hat das DEL-Finale verpasst. Die Oberbayern verloren am Abend bei den Kölner Haien mit 2:3 nach Verlängerung. Damit hat Köln die Halbfinal-Serie "Best of Seven" mit 4:2 für sich entschieden. Im Finale treffen die Kölner auf die Berliner Eisbären.

