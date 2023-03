Equal Pay Day macht auf Bezahlung von Frauen aufmerksam

Meldungsarchiv - 07.03.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Heute wird weltweit auf das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen aufmerksam gemacht - mit dem sogenannten "Equal Pay Day". In Deutschland soll der Aktionstag für gleichen Lohn hervorheben, dass Frauen hierzulande im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen als Männer. Rechnet man diese Differenz aufs Jahr hoch, hätten Frauen bis zum heutigen 7. März quasi unbezahlt gearbeitet. Fachleute erklären einen Teil die Lohnlücke damit, dass Frauen häufiger in schlecht bezahlten Jobs und in Teilzeit arbeiten. Außerdem werden sie seltener Führungskräfte. Bei gleicher Aufgabe, Qualifikation und Berufserfahrung verdienen Frauen im Schnitt sieben Prozent weniger als Männer. Die Diakonie Bayern mit Sitz in Nürnberg betont, dass die geschlechterspezifische Lohnlücke in Deutschland höher sei als in anderen europäischen Ländern. Frauenverbände und Gewerkschaften rufen am Equal Pay Day zu Aktionen auf, heute unter anderem in Augsburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2023 08:00 Uhr