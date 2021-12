Epstein-Vertraute Maxwell in Missbrauchsprozess schuldig gesprochen

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die langjährige Vertraute des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch schuldig gesprochen worden. Die zwölf Geschworenen an einem New Yorker Gericht fällten ihr Urteil nach mehrtägigen Beratungen. Maxwell droht eine lange Haftstrafe - das genaue Strafmaß steht noch nicht fest. Die 60-Jährige war unter anderem wegen Menschenhandels zu Missbrauchszwecken angeklagt. Sie soll dem schwerreichen Investmentmanager Epstein und dessen Gästen Minderjährige zugeführt haben. Epstein entging einer Verurteilung, weil er sich in seiner Gefängniszelle erhängte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.12.2021 23:45 Uhr