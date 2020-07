Epstein-Vertraute Maxwell bleibt in Haft

Nachrichtenarchiv - 15.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Ex-Freundin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Epstein, Ghislaine Maxwell, muss bis zu Beginn ihres Prozesses in einem Jahr in Untersuchungshaft bleiben. Ein New Yorker Gericht lehnte einen Antrag der 58-Jährigen auf Freilassung gegen Kaution ab. Die Bundesanwaltschaft von Manhattan begründete dies mit einer extrem hohen Fluchtgefahr. Die gut vernetzte Geschäftsfrau habe mehrere Reisepässe und ist französische Staatsbürgerin. Frankreich liefert seine Staatsangehörigen nicht aus. Maxwell soll minderjährige Mädchen beschafft haben, die Epstein dann sexuell missbraucht hat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.07.2020 03:00 Uhr