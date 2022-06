Epstein-Komplizin wird zu zu 20 Jahren Haft verurteilt

Das Wetter in Bayern: Heute unbeständig, morgen wieder viel Sonne

Das Wetter in Bayern: Heute unbeständig mit Schauern und Gewittern. Die Sonne zeigt sich wenn nur kurz. Die Höchstwerte erreichen 22 bis 27 Grad. In der Nacht klart es auf. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend sonnig, bei bis zu 31 Grad. Am Nachmittag und am Abend an den Alpen Gewitter möglich. Am Freitag meist regnerisch und kühler. Ab Samstag wieder viel Sonnenschein, bei 23 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 09:00 Uhr