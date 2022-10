EPG-Gipfel berät unter anderem über gemeinsame Energiepolitik

Nachrichtenarchiv - 06.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Bundeskanzler Scholz will das Spitzentreffen der "Europäischen Politischen Gemeinschaft“ unter anderem dazu nutzen, sich in der Energiepolitik und im Umgang mit Russland abzustimmen. Der SPD-Politiker sagte zum Auftakt der Konferenz, die EPG-Beratungen seien gut für den Frieden und die Sicherheitsordnung. Zugleich dämpfte er Erwartungen an das neue Format. Bei der Europäischen Politischen Gemeinschaft gehe es nicht darum, eine neue Institution zu schaffen. Frankreichs Präsident Macron, der das Format angestoßen hatte, forderte zu Beginn der Beratungen, die zwischenstaatlichen Energieverbindungen in Europa auszubauen. Dies und die Senkung der Gaspreise hätten Priorität. In Prag sind die Spitzen aus 44 europäischen Ländern zusammengekommen - Russland und Belaruss waren nicht eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2022 17:00 Uhr