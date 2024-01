Eon-Chef rechnet mit steigenden Energiepreisen

Düsseldorf: Der Chef des Energiekonzerns Eon, Birnbaum, rechnet damit, dass dieses Jahr die Energiekosten für Verbraucher steigen werden. Als Gründe nannte er die gestiegene Mehrwertsteuer beim Gas und das Ende der reduzierten Netzentgelte beim Strom. Birnbaum sagte der "Rheinischen Post", dass es sich um politisch bedingte Aufschläge handele, die alle Versorger an die Gas- und Stromkunden weitergeben müssten - vielleicht nicht sofort, aber wohl in den kommenden Monaten. Zwar habe es im Vergleich zu den Rekordpreisen im Herbst 2022 einen deutlichen Rückgang gegeben. Dennoch seien die Preise immer noch doppelt so hoch wie vor dem Ukraine-Krieg, so Birnbaum. Eon ist der zweitgrößte deutsche Energieversorger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 06:00 Uhr