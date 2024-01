Entwurf für bayerischen Doppelhaushalt sieht Ausgaben von 149 Milliarden Euro vor

Gmund: Trotz rückläufiger Steuereinnahmen und schlechter Wirtschaftsprognose will die Bayerische Staatsregierung in diesem und im kommenden Jahr deutlich mehr Geld ausgeben. Die Gesamtausgaben im Doppelhaushalt 2024/2025 sollen rund 150 Milliarden Euro betragen, teilte Ministerpräsident Söder nach der zweitägigen Haushaltsklausur in Gmund am Tegernsee mit. Söder bezeichnete den Entwurf als "Premiumhaushalt". Besonders hob er die hohe Investitionsquote von fast 15 Prozent hervor. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Wirtschatsförderung gelegt werden, auf den Wohunungsbau und die Schaffung neuer Stellen im Bereich Bildung und Sicherheit. Trotz der höheren Ausgaben plant die Staatsregierung keine neuen Schulden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 16:00 Uhr