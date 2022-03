Entwicklungsministerium fördert Erst-Betreuung von Kindern aus der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 14.03.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Hälfte der Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, sind Kinder. Das hat das Entwicklungsministerium mitgeteilt. Ministerin Schulze sagte, sehr viele Kinder seien ohne ihre Eltern unterwegs, allein oder in Begleitung von Verwandten, Nachbarn oder Bekannten. Schulze äußerte sich anlässlich ihrer Reise nach Sighet an der rumänisch-ukrainischen Grenze, wo es ein sogenanntes "Blue-Dot-Zentrum" von Unicef gibt. An den wichtigsten Fluchtrouten werden nach Angaben des Ministeriums 26 solcher "Blue Dots" eingerichtet. Kinder und ihre Begleiter sollen dort psychosoziale Unterstützung, Rechtsberatung und Hinweise auf Gesundheitseinrichtungen bekommen. Die Bundesregierung stellt Unicef dafür zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2022 17:00 Uhr