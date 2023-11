Entwicklungsministerin verspricht vor Afrika-Gipfel faire Partnerschaften

Berlin: Staats- und Regierungschefs zahlreicher afrikanischer Staaten sind heute zu einem Gipfel in die Bundeshauptstadt gekommen. Unter dem Motto "Compact with Africa" wird etwa über den Handel und mehr Zusammenarbeit bei klimafreundlicher Energie gesprochen. Entwicklungsministerin Schulze erklärte, es sei wichtig Brücken zu bauen zu den aufstrebenden Ländern Afrikas. Im Deutschlandfunk betonte die SPD-Politikerin, es gehe um Partnerschaft auf Augenhöhe. Man wolle etwa Lithium und Kobalt für die erneuerbaren Energien aus afrikanischen Ländern haben. Dabei sollten nachhaltige Arbeitsplätze entstehen - ohne Kinderarbeit und Umweltzerstörung. An dem Gipfel nehmen auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Ratspräsident Michel, Frankreichs Staatspräsident Macron und der niederländische Regierungschef Rutte teil. Der Gastgeber, Bundeskanzler Scholz, will die Konferenz nach Angaben aus Regierungskreisen auch zu mehreren bilateralen Gesprächen mit einzelnen Staats- und Regierungschefs nutzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2023 09:45 Uhr