Entwicklungsministerin Schulze fordert Besteuerung von Superreichen

Davos: In dem Schweizer Wintersportort beginnt heute das diesjährige Weltwirtschaftsforum. Insgesamt 2.800 Teilnehmer aus Wirtschaft und Politik haben sich angekündigt, unter anderem auch Bundeswirtschaftminister Habeck, Finanzminister Lindner und Außenministerin Baerbock. Dominierende Themen dürften die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen sein. Vor dem Start der Konferenz hat die Entwicklungsorganisation Oxfam eine neue Studie vorgelegt. Demnach waren die Reichen der Welt die großen Gewinner der Krisenjahre. So konnten die fünf reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppeln. Gleichzeitig sind fast fünf Milliarden Menschen, das sind die ärmsten 60 Prozent, noch ärmer geworden. Bundesentwicklungsministerin Schulze forderte eine international höhere Besteuerung von Superreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 13:00 Uhr