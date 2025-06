Entwicklungsministerin beklagt Lage von Kindern auf der Flucht

Entwicklungsministerin prangert Lage von Kindern auf der Flucht an: Oft würden den Millionen geflüchteten Kindern sogar die Perspektiven für ihr gesamtes Leben genommen, sagte Reem Alabali-Radovan der "Rheinischen Post". Dass in den vergangenen Jahren Hilfsgelder international drastisch gekürzt wurden, habe die Lage inbesondere für Kinder und Frauen verschlechtert. Die Ministerin sagte, ihr Haus ermögliche es Kindern, in Ländern wie Äthiopien, dem Libanon und dem Sudan zur Schule zu gehen.

