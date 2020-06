Entwicklungsminister Müller will EU-Lieferkettengesetz erarbeiten

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einige deutsche Firmen nehmen nach Einschätzung von Bundesentwicklungsminister Müller Kinderarbeit bei ausländischen Partnerunternehmen billigend in Kauf. Im ZDF sagte Müller zum heutigen Welttag gegen Kinderarmut, das seien erste Erkenntnisse einer aktuellen Befragung von Unternehmen. Längst nicht alle Firmen könnten Kinderarbeit in ihren Produktionsketten ausschließen. Der CSU-Politiker will deshalb gemeinsam mit Arbeitsminister Heil ein EU-weites sogenanntes Lieferkettengesetz erarbeiten. Dieses würde alle großen Unternehmen dazu verpflichten, faire Löhne zu zahlen und die illegale Beschäftigung von Minderjährigen zu beenden. Die Vereinten Nationen haben bereits davor gewarnt, dass die Corona-Pandemie Millionen Mädchen und Jungen neu in die Kinderarbeit zwingen könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 06:00 Uhr