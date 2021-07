Entwicklungsminister Müller soll Chef einer UN-Organisation werden

Nachrichtenarchiv - 12.07.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Entwicklungsminister Müller soll ab kommendem Jahr die UN-Organisation für Industrielle Entwicklung leiten. Die Unido hat den CSU-Politiker als neuen Generaldirektor benannt, wie heute aus Diplomatenkreisen bekannt wurde. Müller setzte sich damit gegen Kandidaten aus Äthiopien und Bolivien durch. Die Vollversammlung der Unido muss ihn noch Ende des Jahres formell bestätigen. Der Organisation mit Sitz in Wien gehören 170 Staaten an. Ihr Tätigkeitsfeld ist die industrielle Entwicklung in ärmeren Ländern, unter Berücksichtigung von Armutsbekämpfung und Nachhaltigkeit. Seit 2013 steht der Chinese Li an der Spitze, den Müller zum Jahreswechsel ablöst.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.07.2021 22:15 Uhr