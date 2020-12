Entwicklungsminister Müller prangert Lage von Flüchtlingen auf Lesbos an

Infektionszahlen in Deutschland bleiben hoch - Italien geht in Lockdown

Berlin: In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 31.300 Neuinfektionen binnen eines Tages übermittelt. Außerdem wurden innerhalb von 24 Stunden 702 neue Todesfälle registriert, die mit dem Virus in Verbindung stehen. Auch in anderen europäischen Staaten steigen die Zahlen wieder. Deshalb haben beispielsweise Italien und Österreich ihre Corona-Maßnahmen verschärft. In Italien gelten zwischen Heiligabend und dem 6. Januar strenge Beschränkungen, die lediglich an vier Tagen teilweise aufgehoben werden. Österreich geht am 26. Dezember erneut in einen strikten Lockdown - es ist bereits der dritte in dem Land. Lockerungen soll es für Bürger geben, die sich an den für Mitte Januar geplanten Corona-Massentests beteiligen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 07:15 Uhr