Entwicklungsminister Müller kritisiert bisherigen Verhandlungsstand bei der Klimakonferenz

12.11.2021 08:00 Uhr

Glasgow: Bundesentwicklungsminister Müller hat den bisherigen Verhandlungsverlauf der UN-Klimakonferenz in Schottland kritisiert. Der CSU-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse viel stärker klar werden, dass die Entwicklungländer die Hauptbetroffenen seien, wenn es um Schäden und Verluste durch den Klimawandel gehe. Darauf, so Müller, habe Glasgow bislang keine Antwort gefunden. Er forderte in diesem Zusammenhang einen Lastenausgleich von Reich zu Arm. Das heiße deutlich mehr Unterstützungsleistungen, um die Menschen vor Klimafolgen wie Dürren und Fluten zu schützen. Die Weltklimakonferenz soll heute eigentlich zu Ende gehen. Eine Verlängerung gilt aber als wahrscheinlich, weil die Verhandlungen der fast 200 Länder gestern ins Stocken geraten sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 08:00 Uhr