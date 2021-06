Entwicklungsminister Müller fordert von G7-Staaten 16 Milliarden Dollar für Impflogistik

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Entwicklungsminister Müller hat von den G7-Staaten mehr Hilfen für ärmere Länder verlangt. Diese bräuchten nicht nur mehr Corona-Impfstoff, sondern auch finanzielle Hilfe für die nötige Logistik. Müller forderte die G7 auf, dafür 16 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Diese Summe würde bisher fehlen - für Kühlketten, Tests und Medikamente zur Behandlung der Folgen einer Infektion, so der Minister. Die sieben Industriestaaten wollen bei ihrem Gipfel in Cornwall in England heute eine Spende von mindestens einer Milliarde Impfdosen zusagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 13:00 Uhr