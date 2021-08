Entwicklungsminister Müller fordert Ausweitung des Rettungseinsatzes in Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr mittlerweile etwa 1.900 Menschen in Sicherheit gebracht. In der Nacht landete eine weitere Transportmaschine mit etwa 170 Bundesbürgern und Ortskräften in Usbekistan. Bundesentwicklungsminister Müller forderte, den deutschen Rettungseinsatz auszuweiten und zum Beispiel auch volljährige Kinder afghanischer Ortskräfte auf die Ausreiselisten zu nehmen. Im Einzelfall sei es inhuman, Familien zu trennen, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Nach den derzeit geltenden Kriterien hätten Müller zufolge allein im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 1.800 Ortskräfte und deren Familien Anspruch auf Ausreise. Müller verlangte zudem, dass die Bundesregierung die Soforthilfe für Geflüchtete in den Nachbarländern Afghanistans aufstockt. Die angekündigten 100 Millionen Euro seien entschieden zu wenig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.08.2021 02:00 Uhr