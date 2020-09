Entwicklungsminister Müller fordert Aufnahme von 2.000 Moria-Flüchtlingen

Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesentwicklungsminister Müller hat sich dafür ausgesprochen, dass Deutschland 2.000 Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufnehmen soll. Es seien nicht die Flüchtlinge Griechenlands, sondern die Flüchtlinge Europas, sagte der CSU-Politiker in der ARD. Mehrere Bundesländer hatten ihre Hilfe bereits angeboten, darunter auch Bayern. Müllers Parteikollege, Bundesinnenminister Seehofer, beharrt bislang auf einer europäischen Lösung. Die griechische Regierung will die Menschen zunächst auf Schiffen und in Zelten unterbringen. Das kündigte Migrationsminister Mitarakis bei einem Besuch auf der Insel Lesbos an. 400 unbegleitete Kinder und Jugendliche sollen auf dem Festland Obdach finden. In dem überfüllten Lager waren zuletzt rund 12.000 Menschen untergebracht. Moria war vergangene Nacht fast vollständig abgebrannt. Die griechische Regierung geht von Brandstiftung aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.09.2020 21:45 Uhr