Entwicklungshilfeminister Müller will sich offenbar aus Bundespolitik zurückziehen

13.09.2020 12:00 Uhr

München: Entwicklungsminister Müller will sich offenbar aus der Bundespolitik zurückziehen. Nach Informationen des Münchner Merkur und der Deutschen Presseagentur hat er das CSU-intern bereits angekündigt. Demnach will er 2021 nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Als Begründung nennt Müller einen Generationenwechsel. Der 65-Jährige sitzt seit 1994 für den Wahlkreis Oberallgäu im Bundestag, seit Dezember 2013 ist er Entwicklungsminister. Immer wieder setzte er sich mit seinem Kurs von der CSU-Linie ab – zuletzt in der Debatte um die Aufnahme von Migranten aus dem abgebrannten Lager auf Lesbos. Müller verlangte, 2.000 der Migranten in Deutschland aufzunehmen. Bis auf weiteres will Müller im Amt bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2020 12:00 Uhr