Entwicklungshilfeminister Müller warnt vor Impfnachteilen für arme Länder

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später Gewitterneigung, Höchstwerte 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Erst meist trocken und sonnig, am Nachmittag von Westen her Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht Schauer und vereinzelte Gewitter bei Tiefstwerten um 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils bewölkt, teils freundlich und einzelne Schauer und Gewitter, am Dienstag weitgehend trocken. Höchstwerte morgen 18 bis 22 Grad, am Dienstag 14 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 07:00 Uhr