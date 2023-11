Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland löst Sorge aus

Berlin: Die Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland macht immer mehr Politikern und Institutionen Sorge. Vizekanzler Habeck forderte in einem Video auf der Plattform "X" eine harte politische Antwort. Der Grünen-Politiker mahnte eine solche Reaktion auch von muslimischen Verbänden an. Einige hätten sich klar von Antisemitismus und den Taten der Hamas distanziert - andere bisher nicht. Habecks Äußerungen fanden Zustimmung auch in der CDU, etwa bei Fraktions-Vize Prien und Ex-Kanzlerkandidat Laschet. Der Zentralrat der Juden beklagte, viele Juden in Deutschland erlebten derzeit "psychischen Terror". Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Kramer, warnte vor der Gefahr antisemitischer Anschläge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 09:00 Uhr