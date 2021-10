Entwicklerin fordert gerechtere Impfstoffverteilung

Nachrichtenarchiv - 07.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oxford: Führende Impfstoffentwickler plädieren für eine gerechtere Verteilung der Corona-Impfdosen. Es müssten größte Anstrengungen unternommen werden, um Leben in den gefährdetsten Bevölkerungsgruppen der Welt zu retten, fordert eine der Entwicklerinnen des Astrazeneca-Impfstoffes, Gilbert, zusammen mit einem Kollegen in einem Artikel für eine medizinische Fachzeitschrift. Angesichts des Risikos neuer gefährlicher Virusvarianten sei niemand sicher, bis wir alle sicher seien. Booster-Impfungen und die Impfung von Kindern in westlichen Ländern erhöhten dagegen den Druck auf die weltweiten Lieferketten, so die Forscher. - In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen, auf 62,6. Das Robert-Koch-Institut meldet außerdem 11.644 Corona-Neuinfektionen, gut 500 weniger als vor einer Woche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2021 07:00 Uhr