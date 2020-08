Entwarnung nach vermeintlichem Bombenfund an A3

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Nach der Entdeckung auffälliger Stellen an der A3 bei Regensburg hat die Polizei nun Entwarnung gegeben. Bei den ausgegrabenen Teilen handele es sich zwar um Weltkriegsschrott und Bombenfragmente, diese seien jedoch ungefährlich, sagte ein Sprecher. An der Autobahn war eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet worden. Am Morgen hatten die Grabungen zwischen Barbing und Neutraubling begonnen. Inzwischen ist der Einsatz, an dem 200 Polizei- und Rettungskräfte beteiligt waren, beendet. Hätte sich der Fund tatsächlich als Blindgänger entpuppt, hätte die A3 möglicherweise komplett gesperrt und Anwohner in Sicherheit gebracht werden müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 12:00 Uhr