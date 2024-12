Entwarnung nach Gasleck in Coburg

Coburg: Wegen eines Gaslecks in einem Verbrauchermarkt hat die Polizei am Nachmittag Teile der Innenstadt gesperrt. Das Gebäude wurde geräumt. Nach Angaben der Polizei trat dort Kohlenmonoxid aus, ein geruchloses Gas, das in hoher Dosis tödlich wirken kann. Zwei Menschen wurden wegen schweren Vergiftungen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht, 24 weitere erlitten leichte Atemwegsreizungen. Die Polizei rief Anwohner in Coburg am Nachmittag auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mittlerweile wurde Entwarnung gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2024 20:30 Uhr