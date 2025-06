Entsendung der US-Nationalgarde war rechtswidrig

Los Angeles: Ein Gericht in den USA hat entschieden, dass US-Präsident Trump die Nationalgarde nicht nach Los Angeles schicken durfte. Der Präsident habe damit seine Befugnisse überschritten, so ein Richter an einem Bezirksgericht in Kalifornien. Der Jurist forderte den Präsidenten auf, die Kontrolle über die Nationalgarde an Kaliforniens Gouverneur Newsom zurückzugeben. Ob das Weiße Haus gegen das Urteil vorgehen wird, ist noch unklar. Als Reaktion auf massive Proteste gegen seine Migrationspolitik hatte Trump tausende Mitglieder der Nationalgarde nach Los Angeles beordert sowie 700 Marineinfanteristen.

