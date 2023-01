Entscheidung zu Panzerlieferung stößt auf unterschiedliches Echo

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland wird offenbar Kampfpanzer an die Ukraine liefern

Berlin: Die Bundesregierung will nun offenbar doch Leopard-II-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Demnach soll mindestens eine Kompanie mit den Panzern aus Beständen der Bundeswehr ausgestattet werden. Das würde etwa 14 Waffensysteme bedeuten. Außerdem wird anderen Ländern gestattet, die Panzer dieses Typs an die Ukraine abzugeben. Die Rede ist von Polen und skandinavischen Ländern. Weder das Bundeskanzleramt noch das Bundeswirtschaftsministerium haben die Entscheidung bislang offiziell bestätigt. Indessen kommen aus den USA Berichte, wonach Präsident Biden zur Lieferung von Abrams-Panzern an die Ukraine bereit ist. Das haben Regierungsvertreter in Washington inzwischen mitgeteilt. Bundeskanzler Scholz hatte zuletzt immer wieder betont, dass er bei der Bereitstellung von neuen Waffensystemen gemeinsam mit den USA handeln will.

