Entscheidung über Unions-Kanzlerkandidaten könnte noch heute fallen

Nachrichtenarchiv - 12.04.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union soll nach dem Willen von CDU-Chef Laschet sehr schnell fallen. Laschet hat heute von den Führungsgremien seiner Partei breite Unterstützung bekommen. Er kündigte in einer Pressekonferenz am Nachmittag an, recht bald - "am heutigen Tag" - mit seinem Konkurrenten, CSU-Chef Söder, zu reden. Dieser hatte gestern seine Bereitschaft zur Kandidatur verkündet. Gleichzeitig machte er sie davon abhängig, dass er auch von der CDU unterstützt werde. Laschet zeigte sich nach den heutigen Beratungen von CDU-Präsidium und -Vorstand sehr selbstbewusst. Er nutzte die Pressekonferenz, um die künftigen Aufgaben einer Regierung zu umreißen. Die CSU-Landtagsfraktion schlägt nach den Worten ihres Chefs Kreuzer vor, dass die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten in einer Abstimmung unter den Mitgliedern von CDU und CSU getroffen wird. Inzwischen hat sich auch das CSU-Präsidium zu einer digitalen Sitzung zusammengeschaltet. Um 16 Uhr 30 will CSU-Generalsekretär Blume auf einer Pressekonferenz über den Stand der Dinge informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 16:00 Uhr