Entscheidung über Taurus-Lieferung dauert laut Pistorius weiter an

Münster: Die Entscheidung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine kann nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius noch etwa ein bis zwei Wochen dauern. Dies sei aber kein Zögern der Bundesregierung, so der SPD-Politiker bei einer sogenannten Friedenskonferenz in Münster in Westfalen. Wörtlich sagte Pistorius: "Diese Besonnenheit muss sich die Bundesrepublik Deutschland leisten, auch wenn es für unsere ukrainischen Freunde schwer zu verstehen ist." Deutschland müsse bei jedem Schritt die Folgen abwägen. Marschflugkörper reichten weiter als alle anderen bisher gelieferten Waffen und seien ein hochkomplexes Industrieprodukt, betonte der Minister. Die Ukraine fordert seit längerem Taurus-Marschflugkörper. Kanzler Scholz äußerte sich dazu bisher immer zurückhaltend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 12:45 Uhr