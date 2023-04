Kurzmeldung ein/ausklappen Entscheidung über Kampfjetlieferung soll heute fallen

Berlin: Die Bundesregierung will noch im Laufe des Tages darüber entscheiden, ob sie Polen die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine erlaubt. Das hat Verteidigungsminister Pistorius am Rande seines Besuchs in Mali mitgeteilt. Nach seinen Worten wird darüber gerade im Bundeskanzleramt mit Vertretern aus seinem Ministerium gesprochen. Konkret geht es um Kampfjets vom Typ MiG-29 aus DDR-Altbeständen, die Deutschland an Polen verkauft hatte. Berlin muss der Weitergabe deshalb zustimmen. Polen hatte im März Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt, um das Land im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Acht Maschinen wurden bereits an Kiew übergeben.

