Entscheidung über Berufungsverfahren für Assange wird am Mittag verkündet

London: Im Prozess um die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Assange soll heute entschieden werden, ob eine weitere Berufung zulässig ist. Der Londoner High Court will sein Urteil am Mittag mitteilen. Für Assange wäre es die letzte Möglichkeit, sich vor britischen Gerichten gegen seine Auslieferung an die USA zu wehren. Lehnen die Richter ein Berufungsverfahren ab, bleibt dem Australier nur noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die US-Regierung wirft Assange vor, geheime Unterlagen von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Nach Angaben seiner Unterstützer drohen ihm deshalb bis zu 175 Jahre Haft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 06:00 Uhr