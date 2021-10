Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts stößt auf Kritik

Laschet will Neu-Anfang in der CDU nicht im Wege stehen

Berlin: CDU-Chef Laschet hat einen inhaltlichen und personellen Neu-Anfang in der Partei in Aussicht gestellt. Laschet machte deutlich, dass er dabei nicht im Wege stehen werde. Es gehe nicht um seine Person, so Laschet am Abend, sondern um das Land und wie dieses in den kommenden vier Jahren regiert wird. Die Option auf eine Jamaika-Koalition will Laschet der Union erhalten. Die CDU schlage keine Tür zu und stehe bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung für Gespräche zur Verfügung. Es gebe berechtigte Fragen, warum ohne Not in einseitige Sondierungsgespräche gestartet worden sei, so der CDU-Vorsitzende. Sein innerparteilicher Rivale und frühere Fraktionschef der Union, Merz, kommentierte den Auftritt Laschets auf Twitter mit den Worten: "Armin Laschet macht den Weg frei für einen Neu-Anfang der CDU." Dafür gebühre ihm Dank und Anerkennung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2021 22:00 Uhr