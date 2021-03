Entscheidung der EMA zu Astrazeneca-Impfstoff wird erwartet

Nachrichtenarchiv - 18.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Mit Spannung wird die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde zum weiteren Umgang mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca erwartet. Die Stellungnahme der Behörde in Brüssel wurde mehrfach verschoben. Auch eine Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Spahn verzögert sich in der Folge. Inzwischen ist bekannt geworden, dass in Deutschland bereits 13 Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen nach einer Astrazeneca-Impfung gemeldet wurden. Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge handelt es sich um zwölf Frauen und einen Mann im Alter zwischen 20 und 63 Jahren. Drei der Patienten sind gestorben. Jetzt muss geklärt werden, ob die Hirnblutungen durch den Impfstoff ausgelöst wurden oder ob es sich um einen zufälligen zeitlichen Zusammenhang handelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2021 17:00 Uhr