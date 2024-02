Entscheidende Assange-Anhörung geht in die zweite Runde

London: Im juristische Tauziehen um eine Auslieferung von Julian Assange an die USA geht die entscheidende Anhörung heute in die zweite Runde. Nach den Anwälten des Wikileaks-Gründers ist heute die Gegenseite mit ihren Plädoyers vor dem High Court in London dran. Dem 52-jährigen Assange droht in den USA eine Haftstrafe bis zum Lebensende. Die Regierung wirft ihm Geheimnisverrat vor, weil er Videos und Dokumente zu Verbrechen bei den Kriegen im Irak und Afghanistan öffentlich gemacht hatte. Das Video, auf dem zu sehen ist, wie US-Soldaten Zivilsten erschießen, ging 2010 um die Welt. Die Linke hat die Bundesregierung aufgefordert, sich mit Nachdruck für eine Freilassung Assanges einzusetzen.

