Entschärfung der zweiten Bombe in Amberg verzögert sich

Amberg: Die Entschärfung der zweiten Fliegerbombe im Bereich des ehemaligen Rangierbahnhofs ist schwieriger als gedacht. Nach Informationen unseres Korrespondenten in Amberg ist das angeforderte schwere Gerät noch nicht eingetroffen. Die Bombe liegt in einer etwa vier Meter tiefen Grube, die wegen des Regens und der nahen Vils immer wieder mit Wasser vollläuft. Derzeit gehen die Sprengmeister von einer 250 Kilogramm schweren Bombe aus – es könnte sich aber auch um einen 500 Kilogramm schweren Sprengkörper handeln. Er ist für den Entschärfer nur schwer einsehbar. Rund 500 Menschen mussten gestern Abend in Sicherheit gebracht werden. Auch zwei Firmen sind von der Evakuierung betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 13:00 Uhr