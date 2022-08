Entschädigungsstreit um Opfer des Olympia-Attentats steht wohl vor Lösung

RB Leipzig zieht in zweite Runde des DFB-Pokals ein

Leipzig: Titelverteidiger RB Leipzig ist am Abend in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Sachsen feierten einen 8:0-Sieg gegen den Viertligisten Teutonia Ottensen. Heute wird die erste Runde des Wettbewebs mit dem Spiel von Rekordsieger FC Bayern bei Drittligist Viktoria Köln abgeschlossen. - Tennisprofi Andrea Petkovic hat ihre Karriere mit einem Erstrunden-Aus bei den US-Open beendet. Die 34-Jährige verlor gegen die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz in drei Sätzen. // STOPP // Bis auf Jule Niemeier sind alle deutschen Tennisprofis in der ersten Runde des Grand Slam-Turniers in New York ausgeschieden.

