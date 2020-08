Entlassungen werden laut Lufthansa unvermeidbar

Erstmals mehr als 1000 neue Corona-Infektionen seit Anfang Mai

Berlin: In Deutschland steigt die Zahl der Corona-Fälle wieder an. Zum ersten Mal seit Mai gibt es mehr als 1000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut insgesamt 1045 neue Infektionen. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut RKI hierzulande mehr als 213.000 Menschen nachweislich infiziert. Mehr als 9170 Todesfälle wurden im Zusamenhang mit dem Virus registriert. Experten zufolge ist der jetztige Anstieg nicht auf einzelne Brennpunkte zurückzuführen. Am Vormittag will sich Gesundheitsminister Spahn zum aktuellen Infektionsgeschehen und zur Teststrategie äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 09:00 Uhr