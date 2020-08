Entlassungen werden laut Lufthansa unvermeidbar

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Lufthansa-Gruppe schließt betriebsbedingte Kündigungen auch in Deutschland jetzt nicht mehr aus. Der Plan, das zu vermeiden, sei nicht mehr realistisch, teilte das Unternehmen bei der Vorstellung der Quartalszahlen in Frankfurt mit. Im zweiten Quartal dieses Jahres hatte die Lufthansa einen Netto-Verlust von 1,5 Milliarden verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hatte es 96 Prozent weniger Fluggäste gegeben. Hinzu kommt, dass bei den Verhandlungen über Spar-Maßnahmen mit der Arbeitnehmerseite bisher keine Einigung erzielt werden konnte. Die Konzernspitze geht nicht mehr davon aus, dass die Flugreisen vor dem Jahr 2024 wieder das Niveau vor dem Corona-Einbruch erreichen. Weltweit will das Unternehmen rund 22.000 Vollzeitstellen abbauen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 09:00 Uhr