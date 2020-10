Enthaupteter Lehrer erhält posthum den Orden der Ehrenlegion

Das Wetter in Bayern: Freundlich bei 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vereinzelt noch neblig-trüb, sonst freundlich. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; örtlich Nebel. Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen und am Donnerstag nach Auflösung von Nebelfeldern freundlich, vor allem in Alpennähe morgen viel Sonne. Am Freitag überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte erst 16 bis 22, am Freitag nur noch 14 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 12:00 Uhr