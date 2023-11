Entführter deutscher Pater in Mali ist nach einem Jahr wieder frei

Bamako: Der in Mali entführte deutsche Pater Hans-Joachim Lohre ist wieder frei. Das teilten ein Regierungsvertreter sowie zwei Vertreter des Erzbistums gestern mit. Derzeit befindet sich der Pater auf dem Rückflug in die Heimat. Lohre, der seit rund 30 Jahre in Mali lebte, war im November vergangenen Jahres auf dem Weg zu einer Messfeier in der Hauptstadt Bamako verschwunden. Sein Auto wurde verlassen vorgefunden, daneben lag eine abgetrennte Halskette mit einem Kreuz. Lohre unterrichtete am Institut für christlich-islamische Bildung in Bamako. In der Vergangenheit gab es in Mali immer wieder Entführungen christlicher Geistlicher. Islamistische Milizen versuchen seit rund zehn Jahren, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 20:00 Uhr